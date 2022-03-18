Законопроєкт про деолігархізацію відправлений на доопрацювання

19:52 17 червня Київ, Україна

Члени комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу розглянули законопроєкт Зеленського про олігархів і прийшли до висновку, що документ потребує доопрацювання.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Законопроєкт №5599 «Про запобігання загрозам нацбезпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» не суперечить цілям Угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою врахування положень статті 282 Угоди про асоціацію в частині належного дотримання принципу правової визначеності, повного врахування положень Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 (Загальний регламент про захист даних)", - повідомили в комітеті.

При доопрацюванні законопроєкту також рекомендується врахувати положення Європейської конвенції з прав людини, Гельсінського Заключного акта та рекомендації Парламентської Асамблеї РЄ №1516.



Нагадаємо, проєкт закону про олігархів був оприлюднений на початку червня. Термін дії цього законопроєкту, в разі його прийняття, буде обмежений 10 роками, а сам документ є основою для майбутніх антитрастових законів, законів про лобізм і інших нормативно-правових актів, які покликані переформатувати економічні та суспільні відносини в Україні.