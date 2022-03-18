Законопроєкт про деолігархізацію відправлений на доопрацювання

Члени комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу розглянули законопроєкт Зеленського про олігархів і прийшли до висновку, що документ потребує доопрацювання.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
При доопрацюванні законопроєкту також рекомендується врахувати положення Європейської конвенції з прав людини, Гельсінського Заключного акта та рекомендації Парламентської Асамблеї РЄ №1516.
Нагадаємо, проєкт закону про олігархів був оприлюднений на початку червня. Термін дії цього законопроєкту, в разі його прийняття, буде обмежений 10 роками, а сам документ є основою для майбутніх антитрастових законів, законів про лобізм і інших нормативно-правових актів, які покликані переформатувати економічні та суспільні відносини в Україні.
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