Закон, який дозволяє не обманювати виборців - Кабмін

Василь Мокан у своєму Телеграм заявив про те, що Кабінет Міністрів розглядає законопроєкт боротьби з політичними клонами. Закон змушує кандидатів сповіщати виборців про зміну прізвища та імені за пів року до виборів.
Сьогодні на засіданні Кабмін схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Виборчого кодексу України».
Мокан пояснив, що такі зміни обумовлені випадками введення в оману виборців кандидатами щодо своєї особи.
Нагадаємо, що ЦВК зняла з місцевих виборів однопрізвищників президента Володимира Зеленського та претендента на пост мера Одеси Олега Філімонова.
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