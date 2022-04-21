Закон, який дозволяє не обманювати виборців - Кабмін

Василь Мокан у своєму Телеграм заявив про те, що Кабінет Міністрів розглядає законопроєкт боротьби з політичними клонами. Закон змушує кандидатів сповіщати виборців про зміну прізвища та імені за пів року до виборів.

Сьогодні на засіданні Кабмін схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Виборчого кодексу України».

Проєктом пропонується «інформувати виборців про кандидатів, які протягом 6 останніх місяців до дня виборів змінювали прізвище і/або власну назву (одне з імен або усі власні імена), і/або по батькові шляхом обов'язку внесення таких відомостей в інформаційні плакати, інформаційні буклети, у виборчий бюлетень, а також оприлюднення цієї інформації ЦВК і ТВК».

Мокан пояснив, що такі зміни обумовлені випадками введення в оману виборців кандидатами щодо своєї особи.

Нагадаємо, що ЦВК зняла з місцевих виборів однопрізвищників президента Володимира Зеленського та претендента на пост мера Одеси Олега Філімонова.