Закон про скасування «листів щастя» водіям набув чинності

Підписаний президентом Володимиром Зеленським закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов» набув чинності.
Відповідний законодавчий акт було опубліковано в газеті "Голос України".
Закон скасовує необхідність відправлення на поштову адресу порушника постанов про адміністративні правопорушення, за якими вже сплачено штраф.
Крім того, документ вносить зміни до статей 279-1 та 291 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Встановлюється, що постанова про накладення адміністративного стягнення направляється порушнику рекомендованим листом з повідомленням тільки в разі, якщо воно не було виконано шляхом сплати штрафу протягом 15 робочих днів з дня його винесення. Підставою вступу постанови в законну силу буде вважатися в тому числі її виконання, тобто сплата штрафу.
Очікується, що після прийняття такого закону зекономлені в результаті припинення неефективного використання кошти будуть спрямовані на фінансування заходів забезпечення безпеки дорожнього руху, розвиток паркувальної сфери міст та інфраструктурних проєктів.
Крім того, документ вносить зміни до статей 279-1 та 291 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Встановлюється, що постанова про накладення адміністративного стягнення направляється порушнику рекомендованим листом з повідомленням тільки в разі, якщо воно не було виконано шляхом сплати штрафу протягом 15 робочих днів з дня його винесення. Підставою вступу постанови в законну силу буде вважатися в тому числі її виконання, тобто сплата штрафу.
Очікується, що після прийняття такого закону зекономлені в результаті припинення неефективного використання кошти будуть спрямовані на фінансування заходів забезпечення безпеки дорожнього руху, розвиток паркувальної сфери міст та інфраструктурних проєктів.
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