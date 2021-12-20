Закон про гральний бізнес переданий на підпис президенту

21:03 28 липень Київ, Україна

За даними ЗМІ, в законопроекті про гральний бізнес виявлені суперечності, документ знаходиться на підписанні у президента, але очікується, що Володимир Зеленський накладе на нього "вето" і відправить на доопрацювання.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков підписав законопроект №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". Про це повідомляє сайт Ради.



Документ має ще підписати президент Володимир Зеленський, після чого закон набуде чинності.



Прийнятий документ легалізує гральний бізнес і вводить його державне регулювання. Резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Також документ вводить кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії.



Розміщення казино дозволяється в п'ятизіркових готелях, а ігрових автоматів - в готелях 3-5 зірок.



Відзначимо, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в законопроекті виявлені суперечності і в його текст в останній момент були внесені неузгоджені правки.



Згідно із законопроектом, профільний комітет ВР уповноважений визначати членів конкурсної комісії, яка після цього обирає голову і членів Комісії з регулювання азартних ігор. А Кабінету Міністрів при цьому відводиться чисто номінальна роль, яка полягає в утвердженні складу Конкурсної комісії з п'яти чоловік, яких представляє комітет Верховної Ради України. Ця ж Комісія в подальшому представляє Кабміну на затвердження обраних голови та членів Уповноваженого органу.



У висновку експертів Головного юридичного управління ВР говориться: "З огляду на особливості конституційно-правового статусу, комітет Верховної Ради України не може бути суб'єктом подання кандидатур до Конкурсної комісії з обрання Голови та членів Уповноваженого органу".





