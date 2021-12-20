Закон про релігійні свята захистить свободу віросповідання і традицій

Україна в особі Президента гарантує громадянам дотримання основних прав людини, в тому числі права на свободу світогляду і віросповідання. Право сповідувати будь-яку релігію, а також безперешкодно відправляти релігійні культи і ритуальні обряди закріплено в Конституції України. Як гарант Конституції, президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою про надання державного статусу іудейським і ісламським релігійним святам. Таке рішення може передбачати додатковий вихідний для тих, хто сповідують відповідні релігії. З детальними поясненнями щодо даного законопроекту виступив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.
Так, законопроект пропонує надати державний статус таким релігійним святам, як Рамазан-байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду.
За його словами, такий підхід дозволить забезпечити дотримання традицій святкування і продемонструє відданість України принципам рівності, толерантності і взаємоповаги. Крім того, представники релігійних громад зможуть реалізувати своє право на вільне віросповідання без порушень споконвічних традицій.
Він зазначив, що Україна обрала головним вектором зовнішньої політики європейську інтеграцію.
Жовква зазначив, що саме тому набуває актуальності законопроект про надання державного статусу окремим релігійним святам. За його словами, філософією цього документа є побудова в Україні мультіконфессіонального толерантного суспільства відкритого типу.
Нагадаємо, напередодні Зеленський ініціював введення нових релігійних свят. Він дав розпорядження Кабміну розглянути відповідне питання.
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