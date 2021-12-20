Закон про релігійні свята захистить свободу віросповідання і традицій

Україна в особі Президента гарантує громадянам дотримання основних прав людини, в тому числі права на свободу світогляду і віросповідання. Право сповідувати будь-яку релігію, а також безперешкодно відправляти релігійні культи і ритуальні обряди закріплено в Конституції України. Як гарант Конституції, президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою про надання державного статусу іудейським і ісламським релігійним святам. Таке рішення може передбачати додатковий вихідний для тих, хто сповідують відповідні релігії. З детальними поясненнями щодо даного законопроекту виступив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Законопроект про надання державного статусу окремим релігійним святам вводить законодавчу норму, згідно з якою роботодавцю рекомендується надавати вихідний день працівнику, який відзначає один з цих свят відповідно до приналежністю до тієї чи іншої релігійної конфесії", - йдеться в повідомленні.

Так, законопроект пропонує надати державний статус таким релігійним святам, як Рамазан-байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду.

"Відповідно до законопроекту, роботодавцю рекомендується надавати вихідний день співробітнику, який відзначає один з цих свят відповідно до приналежністю до тієї чи іншої релігійної конфесії, - сказав Жовква.

За його словами, такий підхід дозволить забезпечити дотримання традицій святкування і продемонструє відданість України принципам рівності, толерантності і взаємоповаги. Крім того, представники релігійних громад зможуть реалізувати своє право на вільне віросповідання без порушень споконвічних традицій.

"Згідно з Конституцією, Україна є демократичною та правовою державою, гарантує дотримання основних прав людини. Одним з них є право на свободу світогляду і віросповідання. Стаття 35 Конституції України наголошує, що це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність ", - підкреслив Жовква.

Він зазначив, що Україна обрала головним вектором зовнішньої політики європейську інтеграцію.

"У країнах Європейського Союзу існують глибокі традиції поваги до релігій і релігійних конфесій. Їх права закріплені у відповідних законодавчих актах, а суспільство поважає кожної людини, незалежно від його релігійних переконань. В Україні діє велика кількість релігійних громад, які сповідують філософію різних релігій світу. Однак десятиліття панування ідеології державного атеїзму спотворили ставлення людей до окремих релігійних течій ", - зазначив заступник керівника Офісу президента.

Жовква зазначив, що саме тому набуває актуальності законопроект про надання державного статусу окремим релігійним святам. За його словами, філософією цього документа є побудова в Україні мультіконфессіонального толерантного суспільства відкритого типу.

Нагадаємо, напередодні Зеленський ініціював введення нових релігійних свят. Він дав розпорядження Кабміну розглянути відповідне питання.