Закон "Про медіа" внесений до порядку денного Верховної Ради

Скандальний закон "Про медіа", який отримав повне несхвалення журналістами та громадськими організаціями, внесений в попередній порядок денний ВР.
Парламент розгляне доопрацьований проєкт закону на пленарному тижні, який пройде з 29 вересня по 3 жовтня.
Нагадаємо, на початку липня на сайті Верховної Ради опублікували доопрацьований законопроєкт №2693-р, яким пропонується посилення санкцій проти медіа. Профільний комітет рекомендував парламенту прийняти законопроєкт №2693 "Про медіа" в першому читанні.
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