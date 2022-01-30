Закон "Про медіа" внесений до порядку денного Верховної Ради

16:00 14 вересень Київ, Україна

Скандальний закон "Про медіа", який отримав повне несхвалення журналістами та громадськими організаціями, внесений в попередній порядок денний ВР.

Парламент розгляне доопрацьований проєкт закону на пленарному тижні, який пройде з 29 вересня по 3 жовтня.

Нагадаємо, на початку липня на сайті Верховної Ради опублікували доопрацьований законопроєкт №2693-р, яким пропонується посилення санкцій проти медіа. Профільний комітет рекомендував парламенту прийняти законопроєкт №2693 "Про медіа" в першому читанні.



