Закон про корінні народи набув чинності

10:05 23 липня Київ, Україна

Закон, що надає правовий статус і встановлює правові гарантії корінним народам в Україні, сьогодні набув чинності.

Відповідний документ опублікований в газеті "Голос України".



Так, відповідно до закону, поняття "корінний народ України" визначається як "автохтонна етнічна спільність, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість в складі її населення і не має власного державного утворення за межами України". Згідно з цим визначенням, законом пропонується встановити, що корінними народами України є кримські татари, караїми, кримчаки.



Згідно з положеннями законодавчого акту, корінні народи України і їхні представники мають право, колективно і індивідуально, на повне володіння усіма правами людини і основними свободами, визначеними в Статуті Організації Об'єднаних Націй, Загальної декларації прав людини, Декларації ООН про права корінних народів і в міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою, а також передбаченими в Конституції і законах України.



Також законом визначаються гарантії правового захисту від будь-яких дій, спрямованих на позбавлення ознак етнічної приналежності і цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення з місць компактного проживання в будь-якій формі; примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі; заохочення або розпалювання расової, етнічної або релігійної ненависті, спрямованої проти корінних народів України. Прийнятим документом гарантуються культурні, освітні, мовні та інформаційні права корінних народів України, права корінних народів України на сталий розвиток.



Законом передбачається визначення правового статусу представницьких органів корінних народів України, їхнього ресурсного забезпечення, питання міжнародного представництва.



Закон набуває чинності з дня його опублікування, але частина 3 статті 7, якою визначено право корінних народів на спрямування частини доходів від користування природними ресурсами на потреби корінних народів України, набуває чинності після повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь під загальну юрисдикцію України.