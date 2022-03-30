Закон "Про корінні народи України" зміцнив надії та підняв дух кримських татар

15:52 02 липня Київ, Україна

Прийнятий закон "Про корінні народи України", який викликав такий шалений опір у Росії і проросійськи налаштованих політиків, руйнує претензії РФ на Крим і зміцнює надію на його повернення під контроль України.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

"Голосували всі фракції, за винятком однієї, явно проросійської - ОПЗЖ. Це говорить про те, що навколо цього закону "Про корінні народи України" ми знайшли консенсус. І тут слід подякувати всім фракціям, хто голосував. А також і владі. Оскільки ініціював подачу до Верховної Ради України саме цього проєкту президент Володимир Зеленський", - сказав Чубаров.

Він нагадав, що в українській політиці сам знаходиться 30 років. І це перший закон, який "викликав такий шалений опір, консолідований опір практично всіх гілок російської влади".

"Державна Дума РФ прийняла спеціальну заяву, звернулася в міжнародні та європейські організації. Пан Путін неодноразово давав спеціальні інтерв'ю про неприйнятність прийняття закону "Про корінні народи України". Останній раз він це зробив, коли проводив так звану пряму лінію зі своїми співгромадянами (відбулася 30 червня - ред.)", - продовжив Чубаров.

Прийняття зазначеного закону руйнує російські претензії на Крим, додав він.

"Ви ж пам'ятаєте його (Путіна - ред.) обґрунтування безпосередньо військового вторгнення російських військ до Криму в 2014 році. Путін говорив про скрепи російського народу, які вони чомусь шукали на українській території. Багато всяких домислів, які Москва моделювала всі ці роки навколо захопленого Росією Криму. І тому тепер, коли Українська держава безпосередньо говорить про фактор корінного народу Криму, кримськотатарський фактор, стає абсолютно очевидно, що земля кримських татар, які є невіддільною частиною Української держави, захоплена РФ", - продовжив голова Меджлісу.

Чубаров акцентував, що закон відкриває нові можливості для кримськотатарського народу.