Закон про корінні народи переданий на підпис президенту

Сьогодні на затвердження Володимиру Зеленському переданий закон про корінні народи. Протягом липня закон набуде чинності.
Про це повідомляє сайт Верховної Ради.
Зазначено, що закон підписаний головою Верховної Ради і направлений на підпис президенту.
Закон набуде чинності в день офіційної публікації після того, як його підпише глава держави.
Закон визнає кримських татар, кримчаків і караїмів корінними народами України. Корінними є народи, які не мають власного державного утворення за межами України.
Його прийняття Верховною Радою раніше обурило президента РФ Володимира Путіна. Путін називав закон "абсолютно неприйнятним" і "таким, що не відповідає міжнародному праву", а також порівнював його "з теорією і практикою нацистської Німеччини".
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