Загарбники запланували масштабне відключення електроенергії у Севастополі та районах

16:31 02 листопада Київ, Україна

Російська окупаційна влада оголосила про плани провести масштабне відключення електроенергії в Севастополі та суміжних населених пунктах, але не надали деталей щодо тривалості відключення.



За інформацією, наданою енергокомпанією Севастопольенерго та поширеною у місцевих Telegram-каналах, планується вимкнути електрику у п'ятницю, 3 листопада.



Представники окупаційної влади не навели подробиць про причини цього заходу, але вказали, що відключення буде масштабним. Севастопольенерго оголосив, що такі дії пов'язані з "невідкладними роботами на мережах, спрямованими на покращення якості електропостачання".



У повідомленні про майбутнє відключення перераховано близько 80 вулиць, провулків та інших місць на території Севастополя, де електрика буде тимчасово відключена.. Подібні відключення електроенергії також очікуються у селах Флотське, Підгірне, Орлине, Широке, Орлівка, а також у селищах Інкерман та Мекензієві гори.