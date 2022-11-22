Загарбники у Криму готують системи для блокування супутникового зв'язку

20:29 21 листопада Київ, Україна

Росіяни в Криму готують системи для блокування супутникового зв'язку, зокрема, й російського. Про це повідомляє Інформаційний спротив.



Системи спрямовані, зокрема, на придушення супутникового зв'язку. Також їх застосовують для протидії високоточним боєприпасам із супутниковою навігацією. Не виключено, що в зоні дії цієї РЕБ придушуватиметься не лише GPS, а й російський Glonass.

"Передавачі цієї РЕБ також монтуються на елементах цивільної комунікаційної інфраструктури та використовують електричне живлення з цивільної мережі", - йдеться у публікації.

Площа охоплення такого передавача становить близько півтора квадратних кілометрів. Тобто сотня компактно розміщених башт охоплює близько 150 квадратних кілометрів.