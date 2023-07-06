Загарбники посилюють перевірки на кордоні рф та Луганщини - ОВА

12:28 06 липня Київ, Україна

За інформацією, отриманою від начальника Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора, загарбники продовжують посилювати контроль та перевірку документів на кордоні між росією та тимчасово окупованою Луганщиною.



Незважаючи на обіцянки російської влади про спрощення процедури перетину кордону з так званою "ЛНР", ситуація насправді лише погіршується. Зазначається, що люди змушені довго чекати у чергах, висловлюючи своє невдоволення, адже перевірка документів та огляд лише посилюються.

Крім того, нещодавно російська влада завершила ремонт пункту пропуску "Гукове", проте обіцяних спрощень не сталося, як зазначив Лисогор.



Він також повідомив про ситуацію в окупованій частині області, де приватні будинки у Кремінній та сусідніх селах зайняті російськими військовими. Багато місцевих жителів були евакуйовані в безпечні регіони України або поїхали вглиб окупованої території, щоб віддалитися від лінії фронту.