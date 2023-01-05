Загарбники посилюють свою ППО навколо Маріуполя

19:34 05 січня Київ, Україна

Військові росії перекидають туди зенітні ракетні комплекси. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Третій день поспіль спостерігається надходження засобів ППО до Маріуполя з боку Бердянськ/Мангуш. Системи С-300 та "Бук", - розповів він.

За словами Андрющенка, вони прямують через центр міста у бік виїзду на Донецьк.



Радник мера також зазначив, що окупанти посилюють свою ППО на трьох напрямках навколо Маріуполя - з боку Мангуша (на заході від Маріуполя), з боку Микільське/Волноваха (на півночі), з боку Донецьк/Новоазовськ (на північному сході).



Крім того, росіяни продовжують і надалі перекидати своїх військових із напрямку Бердянськ – Мелітополь на північ Донецької області.