Загарбники посилюють свою ППО навколо Маріуполя

Військові росії перекидають туди зенітні ракетні комплекси. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенка, вони прямують через центр міста у бік виїзду на Донецьк.
Радник мера також зазначив, що окупанти посилюють свою ППО на трьох напрямках навколо Маріуполя - з боку Мангуша (на заході від Маріуполя), з боку Микільське/Волноваха (на півночі), з боку Донецьк/Новоазовськ (на північному сході).
Крім того, росіяни продовжують і надалі перекидати своїх військових із напрямку Бердянськ – Мелітополь на північ Донецької області.
Радник мера також зазначив, що окупанти посилюють свою ППО на трьох напрямках навколо Маріуполя - з боку Мангуша (на заході від Маріуполя), з боку Микільське/Волноваха (на півночі), з боку Донецьк/Новоазовськ (на північному сході).
Крім того, росіяни продовжують і надалі перекидати своїх військових із напрямку Бердянськ – Мелітополь на північ Донецької області.
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