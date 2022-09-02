Загарбники намагаються приховати правду від місії МАГАТЕ на ЗАЕС - Енергоатом

10:15 02 вересня Київ, Україна

Окупанти маніпулюють та спотворюють реальний стан справ на Запорізькій АЕС, поширюючи лише вигідну їм інформацію про візит місії МАГАТЕ. Про це повідомляє НАЕК Енергоатом.



"Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що переважна більшість ЗМІ з усього світу, які 1 вересня приїхали на станцію, були російськими пропагандистами, тоді як автобуси з українськими та іноземними журналістами росіяни на ЗАЕС не пропустили.



Як заявляють в Енергоатомі, також окупанти брешуть про обстріли та пошкодження інфраструктури ЗАЕС і прогнозовано звинувачують у цьому ЗСУ.



Повідомляється, що військові вантажівки, які, порушуючи всі вимоги пожежної безпеки, знаходяться в машинних залах енергоблоків, росіяни представили експертам МАГАТЕ як техніку "військ хімічного захисту".



Крім того, окупанти не пустили місію до кризового центру ЗАЕС, оскільки сховали від МАГАТЕ російських військових, які перебувають на станції.



Місії МАГАТЕ росіяни "презентували" заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу про те, що нібито "жителі Енергодару скаржаться на обстріл ЗСУ".



При цьому загарбники спеціально заглушили мобільний зв'язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та його міста-супутника.



"Розуміємо, що в цих умовах МАГАТЕ буде складно дати об'єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Водночас наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії щодо відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні Енергоатому.



Один із співробітників Запорізької АЕС на умовах анонімності розповів, що інспектори місії МАГАТЕ у четвер, 1 вересня, пересувалися станцією та спілкувалися зі співробітниками ЗАЕС у присутності російських військових та працівників Росатому.



"Вони водили Гроссі та інспекторів своїм маршрутом, показували "карти прильотів" і привели до них місцевих колаборантів із заявами від "небайдужих громадян" про необхідність припинення обстрілів. Це був цирк", - розповів співробітник ЗАЕС.



Він розповів, що росіяни переконували представників місії, що на станції війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту, а не бойові підрозділи російської армії, а ЗАЕС обстрілюють ЗСУ.



Після того, як голова місії Рафаель Гроссі та більшість членів делегації залишили станцію, частина представників МАГАТЕ залишилася в Енергодарі, вони житимуть у готелі та перевірятимуть роботу станції протягом кількох днів.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти намагаються перетворити візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС на безплідну екскурсію. Вони також докладали зусиль, щоб обдурити делегацію, в тому числі через залякування мешканців. Про це ввечері у четвер, 1 вересня, заявив він у своєму відеозверненні.