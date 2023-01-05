Загарбники перевіряють на міцність ЗСУ біля Херсона

19:06 05 січня Київ, Україна





Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін. Армія рф намагається перевірити на міцність українських захисників і запускає в акваторію Дніпра, поблизу Херсона , диверсійно-розвідувальні групи.Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.

"Такі спроби противника припиняються, ми знищуємо ворога або вживаємо заходів, щоб ДРГ відмовилися від подальших дій та залишили територію", - каже Єрін.

Єрін розповів, що військові росії знову час від часу намагаються рухатися акваторією Дніпра, а українські військові спостерігають за ними - і за допомогою технічних засобів, і на спостережних постах. За словами Єріна, поки що жодна спроба диверсантів не увінчалася успіхом.