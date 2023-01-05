Загарбники перевіряють на міцність ЗСУ біля Херсона

Армія рф намагається перевірити на міцність українських захисників і запускає в акваторію Дніпра, поблизу Херсона, диверсійно-розвідувальні групи.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.
Єрін розповів, що військові росії знову час від часу намагаються рухатися акваторією Дніпра, а українські військові спостерігають за ними - і за допомогою технічних засобів, і на спостережних постах. За словами Єріна, поки що жодна спроба диверсантів не увінчалася успіхом.
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