Загарбники розпочали будівництво "резервного джерела енергопостачання" для ЗАЕС

17:14 25 листопада Київ, Україна

Окупанти нібито розпочали відновлення відкритого розподільчого пристрою Запорізької ТЕС для створення резервного джерела енергопостачання Запорізької АЕС. Про це повідомила держкорпорація Росатом у п'ятницю, 25 листопада.

"З урахуванням величезного значення резерву енергопостачання для ядерної безпеки Запорізької АЕС, особливо в зимовий час, ми ухвалили рішення, незважаючи на безпосередню загрозу життю зайнятого на цих роботах персоналу, розпочати відновлення відкритого розподільчого пристрою Запорізької ТЕС", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що зараз при збоях із подачею електроенергії ззовні у ЗАЕС залишається лише одне аварійне джерело електрозабезпечення – дизельні генератори, ресурс роботи яких визначається запасами палива.

"В цей час електроенергія на Запорізьку АЕС подається двома високовольтними лініями з українського боку, які, як показують події останніх тижнів, регулярно, і як правило одночасно, відключаються. Відключення цих ліній неодноразово призводило до переведення енергопостачання Запорізької АЕС на аварійні дизельні генератори", – зазначили в Росатомі.

Стверджується, що саме вирішенням цієї проблеми стане відновлення зруйнованого в результаті обстрілів високовольтного розподільчого пристрою, розташованого поряд із Запорізькою ТЕС.