Захоплення влади в Афганістані може призвести до міграційної кризи в Україні

14:42 18 серпня Киев, Украина

Ситуація, що склалася в Афганістані через захоплення влади талібами, може вплинути на політику безпеки і міграційної ситуації в Україні.

Про це заявив глава РНБО Олексій Данилов.

"Безумовно, погіршення ситуації в Афганістані може спричинити погіршення ситуації взагалі в регіоні Центральної Азії. І оскільки світ досить глобалізований, все це вплине безпосередньо і на політику безпеки і міграційної ситуації в Україні. Не будемо забувати давно відточені прийоми Росії та Білорусі, які вже неодноразово демонстрували здатність погіршувати або впливати негативним чином на політику безпеки або міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема, в ЄС", - сказав він.

Данилов зазначив, що захоплення "Талібаном" влади стало несподіванкою для цивілізованого світу, хоча в Україні експерти попереджали про такий варіант розвитку подій.