Захоплені території Херсонщини – попередження щодо підозрілих повідомлень

Жителі тимчасово окупованих російськими військами територій Херсонщини почали отримувати підозрілі повідомлення у месенджерах, які нібито відправлені українськими військовими з проханням надати інформацію про позиції противника.
Проте, попереджає Каховська міська військова адміністрація, це може бути провокація із боку загарбників.
Проте, попереджає Каховська міська військова адміністрація, це може бути провокація із боку загарбників.
Місцева військова адміністрація також наголосила, що інформацію про місцезнаходження ворога слід передавати лише через офіційний чат-бот та перевірені канали зв'язку.
Будьте пильні і остерігайтеся подібних шахрайських схем, особливо на окупованих територіях, щоб не наразити себе і навколишніх на небезпеку.
Будьте пильні і остерігайтеся подібних шахрайських схем, особливо на окупованих територіях, щоб не наразити себе і навколишніх на небезпеку.
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