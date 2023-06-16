Захоплені території Херсонщини – попередження щодо підозрілих повідомлень

19:25 13 червня Київ, Україна

Жителі тимчасово окупованих російськими військами територій Херсонщини почали отримувати підозрілі повідомлення у месенджерах, які нібито відправлені українськими військовими з проханням надати інформацію про позиції противника.



Проте, попереджає Каховська міська військова адміністрація, це може бути провокація із боку загарбників.

"Мешканці окупованих територій почали отримувати СМС у месенджерах від осіб, які представляють себе як 'українські військові', і просять повідомити про позиції противника. Ми закликаємо вас не розкривати жодну інформацію, якщо ви не особисто знайомі з відправником. Найімовірніше, це провокаційні дії", - йдеться в офіційному повідомленні МВА.

Місцева військова адміністрація також наголосила, що інформацію про місцезнаходження ворога слід передавати лише через офіційний чат-бот та перевірені канали зв'язку.



Будьте пильні і остерігайтеся подібних шахрайських схем, особливо на окупованих територіях, щоб не наразити себе і навколишніх на небезпеку.