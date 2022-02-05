Загородній: війна в Україні - лише внутрішній конфлікт

Росія досі не визнає наявність військового конфлікту з Україною. Ведучи активну пропаганду в ЗМІ, російський уряд намагається виставити своє втручання лише допомогою. Цієї ж історії дотримуються деякі проросійські чиновники. Наприклад, нардеп Юрій Загородній висловив думку, що війна на території України - лише "внутрішній конфлікт України".

Народний депутат від "ОПЗЖ" Юрій Загородній заявив, що партія вважає війну в Донбасі внутрішнім конфліктом, а не російською агресією. Про це він повідомив в ефірі "Радіо НВ".

"Російської агресії на сході України немає. Є збройний конфлікт, внутрішній збройний конфлікт", - відповідає Загородній на питання про позицію партії з цього питання.

Однак Загородній стверджує, що ОПЗЖ вважають анексію Криму Росією незаконною.

"Крим - це Україна, Крим був анексований Росією незаконно, це наша позиція, і вона є незмінною", - сказав він.

Нардеп стверджує, що глава політради "ОПЗЖ" Віктор Медведчук створив "мирний план Донбасу", який, на думку партії, допоможе вирішити ситуацію на Донбасі.