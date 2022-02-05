Загородній: війна в Україні - лише внутрішній конфлікт

Росія досі не визнає наявність військового конфлікту з Україною. Ведучи активну пропаганду в ЗМІ, російський уряд намагається виставити своє втручання лише допомогою. Цієї ж історії дотримуються деякі проросійські чиновники. Наприклад, нардеп Юрій Загородній висловив думку, що війна на території України - лише "внутрішній конфлікт України".
Народний депутат від "ОПЗЖ" Юрій Загородній заявив, що партія вважає війну в Донбасі внутрішнім конфліктом, а не російською агресією. Про це він повідомив в ефірі "Радіо НВ".
Однак Загородній стверджує, що ОПЗЖ вважають анексію Криму Росією незаконною.
Нардеп стверджує, що глава політради "ОПЗЖ" Віктор Медведчук створив "мирний план Донбасу", який, на думку партії, допоможе вирішити ситуацію на Донбасі.
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