Зафіксовано зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - Енергоатом

У НАЕК Енергоатом повідомили, що у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) фіксується незначне зниження рівня води.
За даними Енергоатому, рівень води в "гарячому" каналі Запорізької ТЕС, звідки за потреби підживлюється ставок ЗАЕС, - 17,14 м. У "холодному" каналі рівень води досягає позначки 10,80 м.
Повідомляється, що останнім часом рівень води в обох каналах майже не знижується, а показники вже не залежать від Каховського водосховища.
Повідомляється, що останнім часом рівень води в обох каналах майже не знижується, а показники вже не залежать від Каховського водосховища.
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