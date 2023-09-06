Зафіксовано зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - Енергоатом

12:36 18 серпня Київ, Україна

У НАЕК Енергоатом повідомили, що у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) фіксується незначне зниження рівня води.

"Незважаючи на підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 08:00 18 серпня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Зараз він становить 16,16 м", - йдеться у повідомленні.

За даними Енергоатому, рівень води в "гарячому" каналі Запорізької ТЕС, звідки за потреби підживлюється ставок ЗАЕС, - 17,14 м. У "холодному" каналі рівень води досягає позначки 10,80 м.



Повідомляється, що останнім часом рівень води в обох каналах майже не знижується, а показники вже не залежать від Каховського водосховища.