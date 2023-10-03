Зафіксовано 265 військових злочинів проти довкілля, скоєних росією в Україні

10:23 03 жовтня Київ, Україна

Правоохоронці зафіксували 265 військових злочинів проти довкілля та 14 випадків екоциду, скоєних росією в Україні під час агресії.



Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України на сторінці Facebook.



Зазначається, що захист довкілля під час війни було обговорено на європейській конференції в Римі 4 Networks Conference. Окрема сесія конференції була присвячена ситуації в Україні та впливу війни на довкілля.



В "українській сесії" як спікери взяли участь радник генерального прокурора Максим Попов та керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора Борис Індиченко, а також голова Державної екологічної інспекції Ігор Зубович, народна депутатка Олена Криворучкіна, секретар науково-експертної ради Держекоінспекції Андрій Мороз.



Представники Офісу Генпрокурора показали в динаміці, як російська збройна агресія охоплює значну частину території України та призводить до серйозних та масштабних збитків навколишнього середовища: знищуються ліси, морські екосистеми, забруднюються річки та ґрунти, гине флора та фауна.



Борис Індиченко зазначив, що прокурори вже зафіксували понад 265 військових злочинів проти довкілля та 14 випадків екоциду. Найбільш масштабний із них – підрив греблі Каховської ГЕС у червні 2023 року, що спричинило затоплення 80 населених пунктів на території близько 610 кв. км земель, загибель 33 осіб та надзвичайний руйнівний вплив на навколишнє середовище України.



До розслідування та оцінки наслідків цих злочинів залучають експертів з різних сфер та громадських організацій. Зокрема, Офіс Генпрокурора сформував міжнародну команду з 10 юристів та 3 технічних експертів. Прокурорів та слідчих на постійній основі консультують профільні фахівці та науковці.

"На прикладах цих зафіксованих злочинів ми показали європейським колегам, як російська агресія знищує довкілля. За ступенем серйозності, тривалості та широкомасштабності вони є чи не найбільшим екологічним злочином на Європейському континенті", - наголосив Максим Попов.

Також члени української делегації обговорили майбутню співпрацю з професійними спільнотами IMPEL та EnviCrimeNet. За результатами конференції її учасники наголосили на необхідності об'єднувати зусилля для визначення екологічних збитків, завданих російською агресією навколишньому середовищу України.