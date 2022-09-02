ЗАЕС підключена до мережі та виробляє електроенергію для України – Енергоатом

Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України. Поки що зауважень до систем безпеки немає.
Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".
Як йдеться у повідомленні, сьогодні о 14:04 вдалося підключити до мережі один із зупинених учора енергоблоків ЗАЕС. Наразі йде набір потужності.
Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".
Як йдеться у повідомленні, сьогодні о 14:04 вдалося підключити до мережі один із зупинених учора енергоблоків ЗАЕС. Наразі йде набір потужності.
Зауважень щодо роботи обладнання та систем безпеки немає.
Нагадаємо, що напередодні через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поряд із Запорізькою АЕС, двічі відключалася остання (четверта) лінія зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - "Дніпровська".
Три інші лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час ворожих обстрілів. В результаті два працюючі енергоблоки станції відключилися від мережі. Так, окупанти спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – перше в історії станції.
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