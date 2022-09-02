ЗАЕС підключена до мережі та виробляє електроенергію для України – Енергоатом

16:59 26 серпня Київ, Україна

Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України. Поки що зауважень до систем безпеки немає.



Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".



Як йдеться у повідомленні, сьогодні о 14:04 вдалося підключити до мережі один із зупинених учора енергоблоків ЗАЕС. Наразі йде набір потужності.

“Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно і міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України та всієї Європи та самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію”, – додає “Енергоатом”.

Зауважень щодо роботи обладнання та систем безпеки немає.