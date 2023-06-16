ЗАЕС під тиском: загарбники погрожують та забороняють контакти, від МАГАТЕ ніякої реакції

Військові росії виявилися повністю нездатними забезпечити належну систему аварійної готовності та ефективного реагування на можливі події на ЗАЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) досі не виявило реакції на цю тривожну ситуацію.

Про це повідомляє пресслужба Держатомрегулювання.

За даними, загарбники продовжують чинити тиск на персонал ЗАЕС, залякуючи та проводячи обшуки у приватних приміщеннях співробітників станції.Вони також забороняють контакти з особами, які перебувають на території, яку контролює український уряд, і погрожують конфіскацією майна при спробі залишити окуповану зону.Співробітники ДІЯРУ зазначають, що російські загарбники розібрали або вкрали важливі елементи систем, вивівши з ладу частину комп'ютерної техніки та інші суттєві компоненти. Відновлення системи фізичного захисту на станції потребує значних зусиль та ресурсів.Російські окупанти повністю знищили систему аварійної готовності та реагування на ЗАЕС, наголосили у ДІЯРУ.За вказівкою окупаційної адміністрації, ядерні терористи заблокували передачу інформації з Автоматизованої системи контролю за радіаційною обстановкою Запорізької АЕС.Олег Коріков, виконавець обов'язків голови Держатомрегулювання, повідомив міжнародним партнерам, що український регулятор інформував МАГАТЕ про цей випадок, але не отримував повідомлень про можливі заплановані заходи з боку агентства для вирішення цієї ситуації.Керівник ДІЯРУ наголосив, що відновлення системи ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС стане можливим лише після повної деокупації та демілітаризації станції.