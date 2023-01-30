Затримки відправки озброєння Україні завадили ЗСУ проводити контрнаступ

09:15 30 січня Київ, Україна

Затягування Заходу з передачі Україні далекобійної зброї, систем ППО та танків ускладнили Україні використовувати можливості для проведення більш масштабних контрнаступних операцій на тлі невдач російської армії.



Про це пишуть аналітики ISW у своєму звіті.



В інституті зазначили, що російські війська володіли ініціативою та вели наступ з 24 лютого по 3 липня 2022 року, після чого їхні атаки досягли кульмінації. Україна перехопила ініціативу та розпочала широкомасштабний контрнаступ у серпні, звільнивши західну частину Херсонської області.



З того часу, йдеться у звіті, Україна не змогла розпочати новий великий контрнаступ, що дозволило конфлікту перерости у позиційну війну та надало росіянам можливість повернути ініціативу та підвищити планку для майбутніх українських контрнаступів.



Аналітики ISW вважають, що якби Захід почав працювати над повним переходом України на західне озброєння, коли така необхідність стала очевидною влітку 2022 року, можна було б створити умови, які б дозволили Україні продовжувати контрнаступальні операції після Херсона і тим самим позбавити рф можливості відновити свої сили.



В інституті зазначили, що агресор скористався затримками щодо надання Україні зброї та відновив свій наступ на Бахмут наприкінці липня, хоч і він набрав обертів лише після того, як "вагнерівці" приєдналися до нього.