Затримка із призначенням посла США в Україні "найбільша помилка" адміністрації Байдена - колишній чиновник Держдепу

Президент США Джо Байден має намір призначити посла в Україні та продовжує пошук вірної кандидатури для призначення на посаду. Про це напередодні заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
Представник Білого дому назвала важливим посаду посла Сполучених Штатів в Україні, але відмовилася озвучувати подробиці процесу пошуку кандидатури.
У вівторок на сторінках видання The Washington Post колишній посол США в Україні Джон Гербст та колишній високопосадовець Держдепу Девід Креймер поклали на адміністрацію США відповідальність за відсутність номінації на посаду посла в Україні
Представник Білого дому назвала важливим посаду посла Сполучених Штатів в Україні, але відмовилася озвучувати подробиці процесу пошуку кандидатури.
У вівторок на сторінках видання The Washington Post колишній посол США в Україні Джон Гербст та колишній високопосадовець Держдепу Девід Креймер поклали на адміністрацію США відповідальність за відсутність номінації на посаду посла в Україні
Креймер також назвав затримку із призначенням посла США в Україні "найбільшою помилкою" адміністрації Байдена.
Диппредставництво США в Україні з травня 2019 року очолює тимчасова повірена у справах Сполучених штатів Америки Крістіна Квін.
Диппредставництво США в Україні з травня 2019 року очолює тимчасова повірена у справах Сполучених штатів Америки Крістіна Квін.
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