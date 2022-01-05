Затримка із призначенням посла США в Україні "найбільша помилка" адміністрації Байдена - колишній чиновник Держдепу

18:17 05 січень Київ, Україна

Президент США Джо Байден має намір призначити посла в Україні та продовжує пошук вірної кандидатури для призначення на посаду. Про це напередодні заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Представник Білого дому назвала важливим посаду посла Сполучених Штатів в Україні, але відмовилася озвучувати подробиці процесу пошуку кандидатури.

У вівторок на сторінках видання The Washington Post колишній посол США в Україні Джон Гербст та колишній високопосадовець Держдепу Девід Креймер поклали на адміністрацію США відповідальність за відсутність номінації на посаду посла в Україні
."Нездатність вирішити ситуацію щодо посла в Києві це не просто поганий спосіб реалізації зарубіжної політики. Це також вказує на непошану адміністрації - хоч би якою ненавмисною вона була - в Україну", - зазначили Креймер і Хербст.
Креймер також назвав затримку із призначенням посла США в Україні "найбільшою помилкою" адміністрації Байдена.

Диппредставництво США в Україні з травня 2019 року очолює тимчасова повірена у справах Сполучених штатів Америки Крістіна Квін.