Затримка із призначенням посла США в Україні "найбільша помилка" адміністрації Байдена - колишній чиновник Держдепу

."Нездатність вирішити ситуацію щодо посла в Києві це не просто поганий спосіб реалізації зарубіжної політики. Це також вказує на непошану адміністрації - хоч би якою ненавмисною вона була - в Україну", - зазначили Креймер і Хербст.