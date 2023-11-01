Затримка постачання артилерійських снарядів: президент Литви пояснює причини

17:45 01 листопада Київ, Україна





Науседа поділився цією інформацією в інтерв'ю телеканалу LRT. За його словами, затримки щодо надання обіцяних ЄС артилерійських снарядів для України пов'язані з обмеженими можливостями військово-промислового комплексу. Президент Литви Гітанас Науседа пояснив затримку у постачанні мільйона артилерійських снарядів, які Євросоюз обіцяв Україні.Науседа поділився цією інформацією в інтерв'ю телеканалу LRT. За його словами, затримки щодо надання обіцяних ЄС артилерійських снарядів для України пов'язані з обмеженими можливостями військово-промислового комплексу.

"Ми маємо визнати, що ми ще не досягли тих обсягів, які необхідні для продовження надання цієї військової підтримки Україні", - зазначив литовський президент.

Коли мова заходила про фінансовий пакет у 50 мільярдів євро від ЄС на підтримку Києва, Науседа наголосив, що політична воля для його затвердження існує. Він висловив сподівання, що консенсусу з цього питання буде досягнуто найближчими місяцями.



Президент також наголосив, що кошти з цього фонду можуть виявитися недостатніми, оскільки вони розподілені на більш тривалий період часу, і будуть потрібні різні суми на різні роки. Він уточнив, що цього року виділено 18 мільярдів євро, і їх буде поділено на роки.



Однак Науседа підкреслив, що країни погодилися переглянути це питання, якщо Україні справді буде потрібно більше фінансування.