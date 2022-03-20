Постав запитання чиновнику: новий формат інтерактивного спілкування

18:18 26 жовтня Київ, Україна

Кабмін вводить новий формат інтерактивного спілкування з чиновниками, який посприяє більш тісній взаємодії між виконавчою і законодавчою гілками влади.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Василь Мокан в Facebook в понеділок, 26 жовтня.

"Починаємо новий формат інтерактивного спілкування з міністрами та іншими високопоставленими чиновниками Кабміну. Протягом 30-хвилинного діалогу в рамках проєкту будемо говорити з міністрами та іншими посадовими особами центральних органів виконавчої влади про пріоритети в їхній діяльності і законодавчих ініціативах на найближчий рік, озвучу актуальні питання від народних депутатів, експертів і активних громадян", - написав він.

Як повідомив Мокан, мета такого формату - "налагодити ще більш відкриту публічну комунікацію з чиновниками, інформувати суспільство про поточний стан реалізації державної політики в різних сферах життєдіяльності країни, а також сприяти тіснішій взаємодії між виконавчою і законодавчою гілками влади".



Першим гостем стане міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.



Поставити своє запитання можна в коментарях до публікації Мокана в Facebook.



Діалог транслюватимуть на YouTube-каналі представника Кабміну, там він планує поставити "рейтингові питання".



Як часто будуть проводити такі зустрічі, не повідомляють.