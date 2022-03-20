Постав запитання чиновнику: новий формат інтерактивного спілкування

Кабмін вводить новий формат інтерактивного спілкування з чиновниками, який посприяє більш тісній взаємодії між виконавчою і законодавчою гілками влади.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Василь Мокан в Facebook в понеділок, 26 жовтня.
Як повідомив Мокан, мета такого формату - "налагодити ще більш відкриту публічну комунікацію з чиновниками, інформувати суспільство про поточний стан реалізації державної політики в різних сферах життєдіяльності країни, а також сприяти тіснішій взаємодії між виконавчою і законодавчою гілками влади".
Першим гостем стане міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
Поставити своє запитання можна в коментарях до публікації Мокана в Facebook.
Діалог транслюватимуть на YouTube-каналі представника Кабміну, там він планує поставити "рейтингові питання".
Як часто будуть проводити такі зустрічі, не повідомляють.
Першим гостем стане міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
Поставити своє запитання можна в коментарях до публікації Мокана в Facebook.
Діалог транслюватимуть на YouTube-каналі представника Кабміну, там він планує поставити "рейтингові питання".
Як часто будуть проводити такі зустрічі, не повідомляють.
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