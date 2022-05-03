Завдання Зеленського: Укроборонпром повинен з наступного року забезпечувати ЗСУ озброєнням і військовою технікою

13:28 03 грудня Київ, Україна

Трансформувати, реформувати і забезпечити ЗСУ озброєнням і військовою технікою, такі ключові завдання поставив Володимир Зеленський перед новоспеченим генеральним директором Юрієм Гусєвим.
 
Про це розповів сам Юрій Гусєв під час пресконференції в Києві.
"Минулого тижня ми кілька разів зустрічалися з Верховним головнокомандувачем Збройних сил, президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським, який поставив дуже чіткі завдання для трансформації, реформування і створення ефективної системи забезпечення озброєнням і військовою технікою Збройних сил України", - сказав Гусєв.
Він додав, що президент поставив завдання в наступному році провести трансформацію "Укроборонпрому", створивши нові холдинги, які будуть забезпечувати в першу чергу нашу армію, Збройні сили України, якісним озброєнням, військовою технікою.

Як повідомлялося вранці 3 грудня, Володимир Зеленський звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов'язків гендиректора "Укроборонпрому" і призначив Юрія Гусєва генеральним директором цього концерну.

Фоменко очолив Укроборонпром в жовтні 2020 після звільнення Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора цього державного концерну, яку він займав із серпня 2019 року.

Юрій Гусєв в 2014-2016 роках був заступником міністра оборони України. З липня 2019 очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук.