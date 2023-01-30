Завдання України полягає у системному ослабленні росії - Буданов

11:30 30 січня Київ, Україна





Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило



Він зазначив, що відносини України та росії в майбутньому стануть "дуже складним процесом". Його важко прогнозувати, оскільки невідомо, на скільки елементів розпадеться рф і з ким Україні доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах. Системного ослаблення росії можна досягти за допомогою інтеграції до євроатлантичних та європейських структур.Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю польському порталу новин Wirtualna Polska.Він зазначив, що відносини України та росії в майбутньому стануть "дуже складним процесом". Його важко прогнозувати, оскільки невідомо, на скільки елементів розпадеться рф і з ким Україні доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах.

"Цікаво, що зараз у російському інформаційному просторі, перш за все в інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише "путінську кліку". І суспільство тут ні до чого. А ще ми воюємо з країною, де понад дві третини населення підтримало дії путіна!", - зазначив голова української розвідки.

Він також наголосив, що завдання України полягає у системному та державному ослабленні російської федерації.