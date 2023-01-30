Завдання України полягає у системному ослабленні росії - Буданов

11:30 30 січня Київ, Україна

Системного ослаблення росії можна досягти за допомогою інтеграції до євроатлантичних та європейських структур.

Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю польському порталу новин Wirtualna Polska.

Він зазначив, що відносини України та росії в майбутньому стануть "дуже складним процесом". Його важко прогнозувати, оскільки невідомо, на скільки елементів розпадеться рф і з ким Україні доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах.
 
"Цікаво, що зараз у російському інформаційному просторі, перш за все в інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише "путінську кліку". І суспільство тут ні до чого. А ще ми воюємо з країною, де понад дві третини населення підтримало дії путіна!", - зазначив голова української розвідки.
 
Він також наголосив, що завдання України полягає у системному та державному ослабленні російської федерації.
 
"Для цього ми повинні активно входити до євроатлантичних та європейських структур: політичні, економічні, безпеки, правові, гуманітарні та освітні... Нарешті, ми повинні мати певну форму контролю над новою післявоєнною російською федерацією. Щоб ніколи не повторилося те, що було з Україною", - резюмував Буданов.