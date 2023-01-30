Завдання України полягає у системному ослабленні росії - Буданов

Системного ослаблення росії можна досягти за допомогою інтеграції до євроатлантичних та європейських структур.
Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю польському порталу новин Wirtualna Polska.
Він зазначив, що відносини України та росії в майбутньому стануть "дуже складним процесом". Його важко прогнозувати, оскільки невідомо, на скільки елементів розпадеться рф і з ким Україні доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах.
Про це заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю польському порталу новин Wirtualna Polska.
Він зазначив, що відносини України та росії в майбутньому стануть "дуже складним процесом". Його важко прогнозувати, оскільки невідомо, на скільки елементів розпадеться рф і з ким Україні доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах.
Він також наголосив, що завдання України полягає у системному та державному ослабленні російської федерації.
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