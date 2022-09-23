Завдання України - звільнити свої території – заступниця міністра оборони

13:37 23 вересня Київ, Україна

Україна не вторгатиметься на територію росії, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у п'ятницю, 23 вересня.

"Наше завдання – звільнити наші території, ми не агресори, не загарбники, ми ведемо оборонну війну, в рамках якої можуть бути наступальні дії, ми це бачили. До речі, якщо ми говоримо про звільнення частини Харківської області, українська армія вперше здійснювала саме такий наступ, це унікально, бо ми завжди готувалися до оборони, не збиралися ні на кого наступати. Зараз наша доктрина полягає в тому, що ми ведемо оборонну війну, тому ми не наступатимемо на чужі території, ми повертаємо своє", - сказала Маляр.

Вона додала, що Україна дотримується всіх норм міжнародного права.

"Ми не росіяни, це потрібно чітко усвідомлювати. І як би ми не жартували на ці теми, це справді зараз теми для народного фольклору номер один – як і де ми святкуватимемо перемогу. Але якщо серйозно про ці речі говорити - Україна дотримується всіх норм міжнародного права, і ми гарантуємо це зі свого боку, що ми їх дотримуємось", - сказала Маляр.

Заступниця міністра зазначила, що "є різні способи впливати на скорочення життя цієї імперії".