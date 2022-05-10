Навіщо Росії Керченський міст
13:38 07 грудня Київ, Україна
Керченський міст - "петля на шиї України" і хитрий план Кремля в управлінні своїми операціями в Сирії, в Східному Середземномор'ї, в Лівії, впевнений командувач армією США в Європі Бен Ходжес
.
"Коли вони побудували Керченський міст, то заблокували Азовське море. Я говорю про те, що міст звели не просто для зручної логістики і транспорту, ні, це ворота в Азовське море. Коли я побачив побудований міст, то зрозумів, що це петля на Маріуполі, петля на шиї України в Азовському морі", - сказав Ходжес під час Львівського форуму з безпеки.
Генерал упевнений, що Росія хотіла раніше і хоче зараз "отримати доступ до інших районів Чорного моря", щоб, як вважає Ходжес, "розхитувати Захід".
"З Чорного моря Росія керує своєю операцією в Сирії, підтримуючи режим Башара Асада, керує операцією в Східному Середземномор'ї, в Лівії, і надає допомогу Халіфі Хафтару (Організація Human Rights Watch звинувачує Халіфі Хафтара у військових злочинах. - ред.). Через всі ці території Росія проєктує свою силу і розхитує Захід. І все це можливо робити з портів в Криму. І що Росія хоче зараз? Вони хочуть отримати доступ до інших районів Чорного моря. Звідти вони можуть впливати на ситуацію в Сербії і Косово, впливати на ситуацію на Кавказі, звичайно. Ми вже бачимо російських так званих миротворців в Нагірному Карабаху", - стверджує Ходжес.
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