Навіщо Росії Керченський міст

13:38 07 грудня Київ, Україна

Керченський міст - "петля на шиї України" і хитрий план Кремля в управлінні своїми операціями в Сирії, в Східному Середземномор'ї, в Лівії, впевнений командувач армією США в Європі Бен Ходжес

"Коли вони побудували Керченський міст, то заблокували Азовське море. Я говорю про те, що міст звели не просто для зручної логістики і транспорту, ні, це ворота в Азовське море. Коли я побачив побудований міст, то зрозумів, що це петля на Маріуполі, петля на шиї України в Азовському морі", - сказав Ходжес під час Львівського форуму з безпеки.

Генерал упевнений, що Росія хотіла раніше і хоче зараз "отримати доступ до інших районів Чорного моря", щоб, як вважає Ходжес, "розхитувати Захід".