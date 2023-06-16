Заблоковано реєстрацію флоту: росія зупинила зернову ініціативу

15:54 01 червня Київ, Україна





Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України підтвердило цю інформацію. За два дні, 30 і 31 травня, росія лише зареєструвала одне судно, що входить, на порт "Чорноморськ", у той час, як інші країни, що беруть участь у СКЦ, підтвердили готовність відправити 10 суден у трьох портах для інспекції.



Позиція росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію перешкоджають складанню інспекційного плану, про що були повідомлені усі сторони.



У черзі на інспекцію у територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, які мають завантажити 2,4 мільйона тонн продовольства для всього світу. Цей обсяг майже вдвічі перевищує експорт у травні. Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі оголосив про перешкоди у складанні інспекційного плану на 1 червня, викликані відмовою російської делегації реєструвати вхідний флот для участі в ініціативі.Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України підтвердило цю інформацію. За два дні, 30 і 31 травня, росія лише зареєструвала одне судно, що входить, на порт "Чорноморськ", у той час, як інші країни, що беруть участь у СКЦ, підтвердили готовність відправити 10 суден у трьох портах для інспекції.Позиція росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію перешкоджають складанню інспекційного плану, про що були повідомлені усі сторони.У черзі на інспекцію у територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, які мають завантажити 2,4 мільйона тонн продовольства для всього світу. Цей обсяг майже вдвічі перевищує експорт у травні.

"Деякі судна чекають на інспекцію СКЦ вже понад 3 місяці, що призводить до збитків у розмірі понад 1 мільярд доларів і збільшення вартості продовольства. Це є ще однією спробою росії обмежити доступ світу до продовольства", - заявив представник міністерства.

Він зазначив, що блокування реєстрації нового вхідного флоту та порту "Південний" порушує умови зернової ініціативи, підписаної також росією.

"Українська делегація направила вимогу до Секретаріату СКЦ щодо відновлення повноцінної роботи, включаючи 3 інспекційні команди та 9 інспекцій на день, згідно з процедурами СКЦ. Наші інспектори вже перебувають у СКЦ та готові розпочати роботу, як тільки реєстрацію суден буде відновлено”, - додав представник міністерства.



Він також нагадав, що за 10 місяців роботи зернової ініціативи було експортовано понад 30,5 мільйона тонн української аграрної продукції.