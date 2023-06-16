Заблоковано реєстрацію флоту: росія зупинила зернову ініціативу

Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі оголосив про перешкоди у складанні інспекційного плану на 1 червня, викликані відмовою російської делегації реєструвати вхідний флот для участі в ініціативі.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України підтвердило цю інформацію. За два дні, 30 і 31 травня, росія лише зареєструвала одне судно, що входить, на порт "Чорноморськ", у той час, як інші країни, що беруть участь у СКЦ, підтвердили готовність відправити 10 суден у трьох портах для інспекції.
Позиція росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію перешкоджають складанню інспекційного плану, про що були повідомлені усі сторони.
У черзі на інспекцію у територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, які мають завантажити 2,4 мільйона тонн продовольства для всього світу. Цей обсяг майже вдвічі перевищує експорт у травні.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України підтвердило цю інформацію. За два дні, 30 і 31 травня, росія лише зареєструвала одне судно, що входить, на порт "Чорноморськ", у той час, як інші країни, що беруть участь у СКЦ, підтвердили готовність відправити 10 суден у трьох портах для інспекції.
Позиція росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію перешкоджають складанню інспекційного плану, про що були повідомлені усі сторони.
У черзі на інспекцію у територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, які мають завантажити 2,4 мільйона тонн продовольства для всього світу. Цей обсяг майже вдвічі перевищує експорт у травні.
Він зазначив, що блокування реєстрації нового вхідного флоту та порту "Південний" порушує умови зернової ініціативи, підписаної також росією.
Він також нагадав, що за 10 місяців роботи зернової ініціативи було експортовано понад 30,5 мільйона тонн української аграрної продукції.
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