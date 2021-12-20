За вибори в Криму та польоти до РФ: глава України ввів нові санкції

Глава України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) від 10 листопада про запровадження санкцій проти осіб, причетних, зокрема до організації голосування на виборах до Держдуми в анексованому Криму. Крім того, запроваджено санкції проти компаній, пов'язаних із нардепом та лідером "Опозиційної платформи – За життя" Віктором Медведчуком. Відповідні укази президента було оприлюднено на сайті глави держави.
Зокрема, Зеленський ввів/продовжив на 10 років санкції щодо 154 громадян України, переважно керівників та співробітників кримських "виборчих комісій" різних рівнів. Серед осіб, імена яких названі - громадяни України Костянтин Бахарєв, який балотувався від партії "Єдина Росія" в Керчі, Анастасія Нестеренко, щодо якої було введено безстрокові санкції указом Зеленського від 5 жовтня за роботу членом "тервиборчкому" Джанкойського району на минулих виборах до російського парламенту. Також у списки санкцій потрапили кандидати на виборах від російських "зелених" Володимир Сорокін та Юрій Ставицький, голова так званої "ЦВК" Криму Михайло Малишев.
Нові санкції також введено проти компаній, на які було переоформлено літаки, які раніше здійснювали польоти за маршрутом Київ-Москва. Йдеться про компанії Alpha Bravo Aviation LLC та G200 203 LLC, зареєстровані в США, а також про зареєстровану на Кайманових островах компанію Cascade Holding. Обмеження передбачають заборону видачі та анулювання дозволів та планів на виконання польотів п'ятьом літакам. На думку РНБО, літаками міг скористатися найвпливовіший український політик Віктор Медведчук.
Зокрема, Зеленський ввів/продовжив на 10 років санкції щодо 154 громадян України, переважно керівників та співробітників кримських "виборчих комісій" різних рівнів. Серед осіб, імена яких названі - громадяни України Костянтин Бахарєв, який балотувався від партії "Єдина Росія" в Керчі, Анастасія Нестеренко, щодо якої було введено безстрокові санкції указом Зеленського від 5 жовтня за роботу членом "тервиборчкому" Джанкойського району на минулих виборах до російського парламенту. Також у списки санкцій потрапили кандидати на виборах від російських "зелених" Володимир Сорокін та Юрій Ставицький, голова так званої "ЦВК" Криму Михайло Малишев.
Нові санкції також введено проти компаній, на які було переоформлено літаки, які раніше здійснювали польоти за маршрутом Київ-Москва. Йдеться про компанії Alpha Bravo Aviation LLC та G200 203 LLC, зареєстровані в США, а також про зареєстровану на Кайманових островах компанію Cascade Holding. Обмеження передбачають заборону видачі та анулювання дозволів та планів на виконання польотів п'ятьом літакам. На думку РНБО, літаками міг скористатися найвпливовіший український політик Віктор Медведчук.
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