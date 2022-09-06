За час вторгнення Росії в Україні загинули і отримали поранення не менше 13 917 осіб

08:03 06 вересня Київ, Україна

З 24 лютого до 4 вересня в Україні загинули та отримали поранення не менше 13 917 осіб мирних жителів, із них загинуло 5718.

Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується у документі.

За підтвердженими даними ООН, загинули 2214 чоловіків, 1526 жінок, 186 хлопчиків та 151 дівчинка, стать 35 дітей та 1606 дорослого через значні пошкодження тіл поки не вдалося встановити.



За даними ООН, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб вважається березень - щонайменше 3190 задокументованих смертей. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 683, у травні – до 461, у червні – до 369 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 по 28 лютого загинули 342 особи, за серпень – 294, а за перші чотири дні вересня – 18, зазначає ООН.



Крім того, йдеться лише про задокументовані випадки.. Наприклад, у вказану кількість не увійшла кількість загиблих у Маріуполі.