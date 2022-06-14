За час війни ЗСУ ліквідували 32 500 окупантів

З початку війни проти України армія росії втратила близько 32500 солдатів. Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.06 орієнтовно склали:
🔹особового складу – близько 32500 (+200) осіб ліквідовано
🔹танків ‒ 1434 (+2) од.,
🔹бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од.,
🔹артилерійських систем – 721 (+3) од.,
🔹РСЗВ - 229 (+3) од.,
🔹засобів ППО - 97 (+0) од.,
🔹літаків – 213 (+0) од.,
🔹вертольотів – 179 (+1) од.,
🔹БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),
🔹крилатих ракет - 125 (+0),
🔹кораблів/катерів - 13 (+0) од.,
🔹автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13) од.,
🔹спеціальної техніки – 54 (+0).
🔹бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од.,
🔹артилерійських систем – 721 (+3) од.,
🔹РСЗВ - 229 (+3) од.,
🔹засобів ППО - 97 (+0) од.,
🔹літаків – 213 (+0) од.,
🔹вертольотів – 179 (+1) од.,
🔹БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),
🔹крилатих ракет - 125 (+0),
🔹кораблів/катерів - 13 (+0) од.,
🔹автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13) од.,
🔹спеціальної техніки – 54 (+0).
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