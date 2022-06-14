За час війни ЗСУ ліквідували 32 500 окупантів

09:06 14 червня Київ, Україна

З початку війни проти України армія росії втратила близько 32500 солдатів. Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.06 орієнтовно склали:

🔹особового складу – близько 32500 (+200) осіб ліквідовано

🔹танків ‒ 1434 (+2) од.,

🔹бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од.,

🔹артилерійських систем – 721 (+3) од.,

🔹РСЗВ - 229 (+3) од.,

🔹засобів ППО - 97 (+0) од.,

🔹літаків – 213 (+0) од.,

🔹вертольотів – 179 (+1) од.,

🔹БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),

🔹крилатих ракет - 125 (+0),

🔹кораблів/катерів - 13 (+0) од.,

🔹автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13) од.,

🔹спеціальної техніки – 54 (+0).





