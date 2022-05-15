За час війни Україна втратила 23% залізничної мережі

У будь-якій ситуації, а особливо під час війни дуже важливими стають шляхи сполучення та постачання вантажів. Це добре розуміють навіть російські загарбники. За час війни з Росією Україна втратила близько 23% залізничної мережі. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляється на Урядовому порталі.

Йдеться про втрату 6,3 тис. км головних шляхів, пошкодження 23 573 км автошляхів, а також пошкодження 289 автомобільних та 41 залізничного мостів.

Як сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, російські агресори обстрілами з інфраструктури залізниці намагаються зупинити експорт України.

"Якщо спочатку вони стріляли по нафтобазах, пробуючи зруйнувати ланцюги поставок палива, і їм не вдалося це зробити. Зараз вони поміняли стратегію і стріляють по залізничній інфраструктурі, вважаючи, що це дозволить їм зупинити рух товарів, до чого, в обох напрямках. Як у центр і на схід, куди йдуть продукти харчування та промтовари, і все, що потрібне для армії, так і зі сходу на захід», – заявив Денисенко.

Він додав, що такі дії Росії лише уповільнюють роботу залізниці та викликають затримки, але не зупиняють експорт.

У Міністерстві інфраструктури очікують, що європейські партнери надалі допомагатимуть у вирішенні логістичних проблем, а також візьмуть участь у відновленні транспортної інфраструктури України.

Раніше повідомлялося, що під Донецьком знищено залізничну розв'язку.