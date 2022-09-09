За війну в Україні розплачуватимуться кілька поколінь росіян - директор ЦРУ Вільям Бернс

Ставка путіна на жорсткість у війні з Україною - така сама помилка, як і його початкові плани захопити владу в Україні за три дні.
Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс на саміті з кібербезпеки у Вашингтоні.
За його словами, війну путіна в Україні важко розцінювати як щось інше, крім провалу. Вторгнення до сусідньої країни обернулося для російського президента дуже важким випробуванням війни. Глава ЦРУ вважає, що росія платитиме дуже високу ціну протягом тривалого часу.
Водночас він одним з перших офіційних осіб США відзначив успішний контрнаступ України на півдні країни та під Харковом.
Напередодні Збройні сили України відвоювали у росії 20 населених пунктів у Харківській області, заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, військові частини України «вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км», а загальна площа звільнених територій під Харковом та на півдні перевищила 700 кв. км. Також президент України повідомив про взяття Балаклії та підняття прапора України над будівлею адміністрації міста.
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