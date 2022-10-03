За вбивствами нафтогазових топменеджерів росії стоїть путін

19:23 03 жовтня Київ, Україна

Давній борець з режимом володимира путіна Білл Браудер, як і низка інших західних аналітиків, вважає, що дивні смерті нафтогазових топменеджерів росії, кількістю більше десятка, які правоохоронні органи росії називають самогубствами або нещасними випадками, невипадкові.



Про це Браудер, чий фонд Hermitage Capital колись був найбільшим іноземним інвестором у росії, сказав у підкасті австралійської ABC News:



"Зазвичай у росії, якщо хтось помирає подібним чином, на це потрібно дивитися з підозрою. І якщо таким чином помирають люди з однієї й тієї ж галузі, мені це здається епідемією вбивств. Це підтверджує, а не виключає злий намір", - сказав Браудер.



Тільки у вересні стало відомо про загибель:



віцепрезидента «Лукойлу» Равіля Маганова (випав з вікна Центральної клінічної лікарні управління справами президента в москві);

керуючого директора з авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики Івана Печоріна (випав за борт катера за кілька днів після участі у Східному економічному форумі);

директора з комунікацій ТОВ «Цифрова логістика» («дочка» РЗ) Павла Пчельникова (знайдений на балконі своєї квартири; за попередніми даними, наклав на себе руки, але місяцем раніше публікував у соцмережах свої фотографії з відпустки).



Останні двоє топменеджерів – не з нафтогазової галузі, але до них повідомлялося про цілу серію смертей нафтовиків та газовиків.



Серед померлих:



голова транспортної служби "Газпром інвест" Леонід Шульман (знайдений мертвим в елітному селищі під Петербургом у січні);

заступник гендиректора Єдиного розрахункового центру «Газпрому» з корпоративної безпеки Олександр Тюляков (зміст передсмертної записки вирішили не розголошувати);

віцепрезидент «Газпромбанку» Владислав Аваєв (за версією слідства, застрелив дружину та дитину, потім наклав на себе руки);

колишній топменеджер «Новатека» Сергій Протосеня (його знайшли на віллі в Іспанії, там же виявили зарізаними дружину та доньку);

колишній топменеджер «Лукойлу», мільярдер Олександр Суботін;

гендиректор транспортної компанії «Астра Шиппінг», яка в тому числі працювала на арктичних підрядах «Газпрому» (застрелено в голову).



«Я бачу це так, – пояснив Браудер. - Через війну стало набагато менше грошей, а коли грошей значно менше, на ті, що є, заряться набагато більше. Усі ці люди сиділи на великих грошових потоках чи активах».



Російські активісти, журналісти, автори антикорупційних розслідувань неодноразово вказували на те, що багатства та активи путіна можуть ховати близькі йому люди, друзі та великі бізнесмени. Серед них «Банк росія» Юрія Ковальчука, музикант і підприємець Сергій Ролдугін, можлива коханка президента Світлана Кривоногих, інші друзі путіна, чиновники та бізнесмени (багато хто фігурував у «Панамському досьє» та «Досьє Пандори»). Але вони опинилися під західними санкціями, їхні активи заморожені.



Тому тепер, мабуть, людей з нафтогазового сектора попросили перенаправити «неймовірно привабливі грошові потоки», що контролювалися ними, вважає Браудер. А якщо топменеджер відмовляється, «найкращий спосіб отримати доступ до грошового потоку – убити його, а потім поставити те саме питання тому, хто буде призначений на його місце».



На питання, якою в цьому може бути роль путіна, Браудер відповів, що той отримає частку: Мій особистий досвід говорить про те, що володимир путін – бос мафії. Він глава держави, а також бос мафії.



"Єдині гроші, які фактично не потрапили під санкції, - це доходи нафтогазової галузі, а йому [путіну] тепер потрібно більше грошей, щоб вести свою війну", - сказав Браудер.