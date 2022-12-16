За добу ЗСУ завдали 22 удари по особовому складу, озброєнню та військовій техніці рф

08:55 16 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє



У свою чергу підрозділи ракетних військ та артилерії уразили п'ять пунктів управління, чотири райони зосередження особового складу противника, шість артилерійських позицій, два склади боєприпасів, а також склад паливно-мастильних матеріалів.



Крім цього, ЗСУ збили два БПЛА типу Орлан-10.



За уточненою інформацією, 14 грудня, в районі населеного пункту Токмак Запорізької області українські військові знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу, а також близько 180 окупантів зазнали поранень. За минулу добу авіація ЗСУ завдала 22 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки агресора та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у п'ятницю, 16 грудня.У свою чергу підрозділи ракетних військ та артилерії уразили п'ять пунктів управління, чотири райони зосередження особового складу противника, шість артилерійських позицій, два склади боєприпасів, а також склад паливно-мастильних матеріалів.Крім цього, ЗСУ збили два БПЛА типу Орлан-10.За уточненою інформацією, 14 грудня, в районі населеного пункту Токмак Запорізької області українські військові знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу, а також близько 180 окупантів зазнали поранень.

"У Лазурному Херсонській області було знищено до 30 окупантів. Крім того, наголошується на роботі російських мобільних крематоріїв у місті Токмак", – йдеться у зведенні.

Зазначається, що російські загарбники продовжують агітувати військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом з метою поповнення поточних втрат.