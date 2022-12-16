За добу ЗСУ завдали 22 удари по особовому складу, озброєнню та військовій техніці рф

За минулу добу авіація ЗСУ завдала 22 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки агресора та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у п'ятницю, 16 грудня.
У свою чергу підрозділи ракетних військ та артилерії уразили п'ять пунктів управління, чотири райони зосередження особового складу противника, шість артилерійських позицій, два склади боєприпасів, а також склад паливно-мастильних матеріалів.
Крім цього, ЗСУ збили два БПЛА типу Орлан-10.
За уточненою інформацією, 14 грудня, в районі населеного пункту Токмак Запорізької області українські військові знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу, а також близько 180 окупантів зазнали поранень.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у п'ятницю, 16 грудня.
У свою чергу підрозділи ракетних військ та артилерії уразили п'ять пунктів управління, чотири райони зосередження особового складу противника, шість артилерійських позицій, два склади боєприпасів, а також склад паливно-мастильних матеріалів.
Крім цього, ЗСУ збили два БПЛА типу Орлан-10.
За уточненою інформацією, 14 грудня, в районі населеного пункту Токмак Запорізької області українські військові знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу, а також близько 180 окупантів зазнали поранень.
Зазначається, що російські загарбники продовжують агітувати військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом з метою поповнення поточних втрат.
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