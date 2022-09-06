За добу ЗСУ на півдні знищили чотири склади ворожих боєприпасів

08:00 06 вересня Київ, Україна

За добу Збройні сили України знищили чотири склади російських боєприпасів у Бериславському, Херсонському та Баштанському районах Миколаївщини та Херсонщини.

Про це повідомили у оперативному командуванні Південь.



Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали на півдні 370 вогневих завдань щодо ураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил та засобів, станцій радіоелектронної боротьби та понтонних переправ поблизу Даріївки та Каховської ГЕС.

"Вогневий контроль переправ через річку Дніпро системний та ефективний", - йдеться у повідомленні.

Підтверджені втрати ворога становлять 86 окупантів. Також знищено військову техніку - чотири танки, 12 одиниць автобронетехніки, чотири гаубиці 152-го калібру Мста-Б і Мста-С, три гармати 152-го калібру Гіацинт-Б та Гіацинт-С, станцію зв'язку та протитанковий ракетний комплекс.