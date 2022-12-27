За добу ворог скоїв 44 обстріли з РСЗВ - зведення

08:52 27 грудня Київ, Україна

Минулої доби Збройні сили України відбили атаки російських військ у районах восьми населених пунктів.



Виходячи зі зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"За минулу добу противник завдав 2 ракетних ударів і здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню. У той самий час підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське та Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар'їнка та Перемога у Донецькій області”, - наголошується у зведенні.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах обстановка без істотних змін, ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено.



На Сіверському напрямку противник обстріляв райони Вінторівки, Манухівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.



На Слобожанському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна та Куп'янськ Харківської області.



На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Тавільжанка, Табаївка, Крахмальне та Первомайське на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Коломийчиха, Первомайське та Площанка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва та Григорівка в Донецькій області.



На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдав вогневого ураження по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема це – Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Водяне, Першотравневе, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.



На Новопавлівському напрямку постраждали Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка на Донеччині.



На Запорізькому напрямку з мінометів та ствольної артилерії ворог обстріляв райони Темирівки, Ольговського, Полтавки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Плавнів Запорізької області.



На Херсонському напрямку від обстрілів окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Берислав, Веселе, Садове, Антонівка та Станіслав Херсонської області та Херсон.



У Генштабі повідомили, що 25 грудня українські військовослужбовці уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області. Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них – 15 співробітників фсб росії.



Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження окупантів.



Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника.