За добу українські бійці відбили 9 атак - зведення

09:02 29 листопада Київ, Україна

Минулої доби підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганщини та Серебрянка, Верхньокам'янське, Білогорівка, Яківлівка, Первомайське, Дослідне, Невельське, Красногорівка Донеччини.



Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.



Ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктів.



У Генштабі зазначили, що залишається загроза ракетних ударів окупантів по об'єктах критичної інфраструктури по всій території України.



На Волинському та Поліському напрямах обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.



На Сіверському напрямку мінометний та артилерійський обстріл зафіксовано в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Середина Буда, Нововолодимирівка, Рожковичі Сумської області.



На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілечтя, Стариця, Огурцеве, Бударки, Чавунівка та Амбарне Харківської області.



На Куп'янському напрямку противник тримає оборону раніше зайнятих рубежів та здійснив обстріли з артилерії різних типів у районах населених пунктів Бологівка, Кам'янка, Куп'янськ, Табаївка, Крохмальне та Берестове Харківської області.



На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій та здійснив обстріл з артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське Донецької області.



На Бахмутському та Авдіївському напрямах російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали об'єкти в районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Яківлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Новогормівка, Донецьк.



На Новопавлівському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.



На Запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії, було зафіксовано обстріл з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Запорізької області, недалеко від лінії зіткнення. Ракетних ударів ворога зазнала цивільна інфраструктура міста Дніпро.



На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Росіяни не припиняють артилерійського обстрілу підрозділів українських військ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема, міста Херсон.



У звіті повідомляється, що на тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств. У населеному пункті Білокуракине ворог вивозить урожай та техніку з місцевих агрофірм.



На тимчасово зайнятій території Херсонської області зафіксовано посилення противником адміністративно-поліційного режиму, у зв'язку з чим сплановано заміну окремих підрозділів збройних сил росії на підрозділи росгвардії.



Авіація Сил оборони минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Українські захисники збили ворожі літаки Су-25 та Су-24.