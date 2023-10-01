За добу росіяни 157 разів обстріляли населені пункти Запорізької області

09:00 01 жовтня Київ, Україна

Ворог продовжує бити по прифронтових територіях Запоріжжя. Як розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, минулої доби, 30 вересня, росіяни здійснили 157 обстрілів по 27 населених пунктах Запорізької області, є загиблий і поранений серед цивільних.

"Окупанти атакували 12 БПЛА Гуляйполе, Новодарівку, Новопавлівку, Роботіно, Малинівку, Малу Токмачку і Малі Щербаки, здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Орєхова, Малої Токмачки і Роботино, 5 авіаударів по Оріхову, Новоударку та Матвіївці. 127 артобстрілів припали територією Залізничного, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Ольговського, Темування, Преображенки, П'ятихаток, Плавнею та інших міст та сіл на лінії вогню", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Повідомляється, що внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю почалася пожежа на одному з об'єктів інфраструктури, відомо про одного потерпілого 35 років.

У Матвіївській територіальній громаді поранено чоловіків 38, 50, 52, 55 та 61 років та жінку 48 років.

Під час артобстрілу Малої Токмачки загинув 61-річний місцевий мешканець, поранення дістала жінка 66 років.

Влада отримала 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

 