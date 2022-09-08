За добу Росії завдала понад 10 ракетних та 22 авіаційних ударів по об'єктах України - зведення ЗСУ

09:53 08 вересня Київ, Україна

Генеральний штаб ЗСУ опублікував зведення з військового вторгнення Росії станом на ранок четверга, 8 вересня.

Минулої доби ворог завдав понад 10 ракетних і 22 авіаційних ударів по об'єктах на території України. Внаслідок вогневого впливу щодо зосередження особового складу та військової техніки противника, які перебували на території аграрного підприємства Україна села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат, кількість уточнюється”, - повідомляють у Генштабі.

Підрозділи сил оборони утримують позиції і не допускають просування ворога. Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівно, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Першотравневе та Кам'янка.

"Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили та техніки супротивника. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два вертольоти (Ка-52 та Мі-24), а також п'ять БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують виконувати завдання контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника.