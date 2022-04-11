За добу протиповітряна оборона вразила 11 повітряних цілей

08:37 11 квітня Київ, Україна

10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів:



🔹1 літак (Су-34);

🔹4 вертольоти (Мі-24, Ка-52);

🔹3 безпілотні літальні апарати (ОТР);

🔹3 крилаті ракети (Х-59).



Винищувачі Повітряних Сил ЗСУ продовжують патрулювання у повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які 10 квітня завдали потужних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів.