За добу під Бахмутом пройшли понад 40 боїв з військами росії - спікер ЗСУ

15:11 31 січня Київ, Україна





Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону. Поблизу Бахмута за добу пройшли 42 бойові сутички між українськими військами та російськими окупантами.Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

"Бахмут продовжує бути одним із головних напрямків удару супротивника. Там вони 197 разів (30 січня - ред.) завдавали ударів ствольною реактивною артилерією по наших позиціях. Відбулося 42 бойові зіткнення. За добу було вбито 277 ворогів, 258 отримали поранення", - розповів Череватий.

Череватий додав, що до Бахмуту регулярно доставляються спорядження та боєприпаси. Він також розповів, що поблизу Лимана Донецької області росіяни намагаються перехопити ініціативу.