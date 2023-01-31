За добу під Бахмутом пройшли понад 40 боїв з військами росії - спікер ЗСУ

Поблизу Бахмута за добу пройшли 42 бойові сутички між українськими військами та російськими окупантами.
Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.
Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.
Череватий додав, що до Бахмуту регулярно доставляються спорядження та боєприпаси. Він також розповів, що поблизу Лимана Донецької області росіяни намагаються перехопити ініціативу.
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