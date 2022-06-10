За добу на Донеччині українські захисники відбили сім ворожих атак

Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах супротивника у п'яти населених пунктах Херсонщини.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами супротивника. Підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
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