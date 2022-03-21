За «російський світ» в Україні гинуть нечисленні народи Дагестану

12:18 20 березня Київ, Україна

Путінська агресія в Україні призведе до етноциду нечисленних корінних народів Кавказу.

Про це свідчать навіть занижені російські дані. На момент виходу цієї публікації поіменний список убитих налічував уже 40 людей із Дагестану.



А реальні масштаби втрат у республіці невідомі. Джерела видання Кавказ. Реалії в уряді Дагестану повідомляли про принаймні 130 «двохсотих» контрактників. А ще є загиблі терміновики, кількість яких ніхто не уявляє.



Справжня статистика в регіональному розрізі РФ поки що недоступна. Проте вже ясно, що Дагестану доводиться платити за путінську авантюру дорожче, ніж багатьом суб'єктам Російської Федерації.



Причина: такі регіони як Дагестан є традиційними постачальниками «гарматного м'яса» для величі імперії.. Республіка доведена російськими чиновниками до найнижчих у федерації показників соціально-економічного розвитку: тут найнижчі зарплати та висока корупція. А ще – висока народжуваність та тотальне безробіття. Безпросвітність штовхає юнаків робити кар'єру в армії.



Проте в армії добре служити у мирний час. У воєнний час солдати гинуть. А в Україні російські воїни здихають як мухи.



Якщо порівняти географію походження навіть 40 встановлених «двохсотих» дагестанців з етнічною картою республіки, вимальовується тривожна картина. Путін відправляє в Україну гинути представників корінних народів: аварців, даргінців, куміків, лакців, лезгін, ногайців, рутульців, табасаран, цахурів...



Деякі з цих народів дуже нечисленні. Наприклад, рутульців у Дагестані – менше 30 тисяч, а цехурів – менше 10 тисяч. Тобто путінська агресія супроводжується не лише геноцидом проти українців Маріуполя, Харкова, Чернігова, а й побічно призведе до етноциду нечисленних корінних народів Кавказу.



