Упродовж минулої доби РФ виконала 20 авіарейсів з миротворцями на борту в напрямку Нагірного Карабаху

З моменту підписання мирної угоди між Вірменією і Азербайджаном РФ почала перекидання свого особового складу та військової техніки як "миротворчі сили". Починаючи з 10 листопада, на територію Степанакерта прибуло 140 літаків з російськими військовими.
Про це 16 листопада повідомляє пресслужба Міністерства оборони РФ.
Упродовж минулої доби російська сторона виконала 20 рейсів в напрямку Нагірного Карабаху. При цьому перекидання з РФ особового складу та військової техніки триває.
"Для виконання миротворчих завдань, запобігання можливим інцидентам і забезпечення безпеки російських військовослужбовців по прямих каналах зв'язку здійснюється безперервна взаємодія з генеральними штабами збройних сил Азербайджану і Вірменії", - йдеться в повідомленні.
За даними Міноборони РФ, контроль над дотриманням режиму припинення вогню здійснюється на 18 спостережних постах.
У російському оборонному відомстві зазначають, що вогонь не відкривається по всій лінії зіткнення сторін. При цьому продовжується обмін тілами загиблих, а також розмінування місцевості.
Штаб російського контингенту "миротворчих сил" розгорнуть в Степанакерті.
"Для виконання миротворчих завдань, запобігання можливим інцидентам і забезпечення безпеки російських військовослужбовців по прямих каналах зв'язку здійснюється безперервна взаємодія з генеральними штабами збройних сил Азербайджану і Вірменії", - йдеться в повідомленні.
За даними Міноборони РФ, контроль над дотриманням режиму припинення вогню здійснюється на 18 спостережних постах.
У російському оборонному відомстві зазначають, що вогонь не відкривається по всій лінії зіткнення сторін. При цьому продовжується обмін тілами загиблих, а також розмінування місцевості.
Штаб російського контингенту "миротворчих сил" розгорнуть в Степанакерті.
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