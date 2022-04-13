Упродовж минулої доби РФ виконала 20 авіарейсів з миротворцями на борту в напрямку Нагірного Карабаху

21:10 16 листопада Київ, Україна

З моменту підписання мирної угоди між Вірменією і Азербайджаном РФ почала перекидання свого особового складу та військової техніки як "миротворчі сили". Починаючи з 10 листопада, на територію Степанакерта прибуло 140 літаків з російськими військовими.

Про це 16 листопада повідомляє пресслужба Міністерства оборони РФ.

Упродовж минулої доби російська сторона виконала 20 рейсів в напрямку Нагірного Карабаху. При цьому перекидання з РФ особового складу та військової техніки триває.



"Для виконання миротворчих завдань, запобігання можливим інцидентам і забезпечення безпеки російських військовослужбовців по прямих каналах зв'язку здійснюється безперервна взаємодія з генеральними штабами збройних сил Азербайджану і Вірменії", - йдеться в повідомленні.



За даними Міноборони РФ, контроль над дотриманням режиму припинення вогню здійснюється на 18 спостережних постах.



У російському оборонному відомстві зазначають, що вогонь не відкривається по всій лінії зіткнення сторін. При цьому продовжується обмін тілами загиблих, а також розмінування місцевості.



Штаб російського контингенту "миротворчих сил" розгорнуть в Степанакерті.