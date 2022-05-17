За поразки в Україні кремль показово карає командирів окупаційних військ - розвідка

11:25 17 травня Київ, Україна

Щоб зменшити наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з'єднань. Пошук винних керівництво країни-окупанта розпочало у найкращих сталінських традиціях.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.



Так, за "героїчну втрату" гордості чф росії, ракетного крейсера "москва", було усунуто з посади і заарештовано командувача чорноморського флоту, віцеадмірала Ігоря Осипова. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника, віцеадмірала Сергія Пінчука.



За безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади Владислава Єршова, який керував шостою армією росії.



З цих же причин відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Кисіля. "Попри наказ вищого керівництва" генерал відправляв на виконання каральних операцій на територію України строковиків.



У зв'язку з незадовільним виконанням поставлених завдань відсторонено з посади командувача 22 АК південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва.



Зняли з посади і командира 103-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.



Всі ці показові покарання сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують уражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення.